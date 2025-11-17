Купер Флэгг стал автором уникального достижения в НБА для 18-летних игроков

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кто в 18-летнем возрасте провёл несколько матчей с 20 набранными очками, не допустив при этом потерь. Об этом информирует статистический портал Polymarket Hoops.
К настоящему моменту Флэгг принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НБА этого сезона, в которых в среднем набирал 15,2 очка, совершал 6,6 подбора, отдавая 3,1 передачи и допуская 2,5 потери.
Купер стал игроком «Далласа» в результате драфте НБА 2025 года, где он был выбран под первым номером.
Главные спортивные новости дня: