Грин вступил в перепалку с фанатом во время матча. После игры Дрэймонд высказался

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с фанатом во время матча с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106) в регулярном чемпионате НБА. Инцидент произошёл во второй четверти. По словам Грина, болельщик, сидевший у кромки, неоднократно оскорблял его.

«Он просто то и дело называл меня женщиной. Сначала это была шутка, но нельзя повторять такое снова и снова. У меня четверо детей, ещё один на подходе. Он затих после того, как я подошёл, так что всё обошлось», — приводит слова Грина The Athletic.

Фото: Скриншот

Фанат, представившийся Associated Press как 35-летний Сэм Грин из Нового Орлеана, объяснил, что кричал «Энджел Риз» (баскетболистка WNBA. – Прим. «Чемпионата») из-за того, что Дрэймонд много подбирал мяч, но не бросал по кольцу.

Грин отметил, что судья Кортни Киркленд правильно отреагировал на инцидент: «Он сказал: «Я разберусь. Ты отлично держишь себя, не ввязывайся в неприятности». Кортни был великолепен».

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр добавил, что не услышал самих слов, но не увидел проблемы в реакции игрока: «Пока это не перерастает во что-то большее — всё нормально. Было бы лучше, если бы охрана подошла чуть раньше».

