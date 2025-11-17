Скидки
Грин вступил в перепалку с фанатом во время матча. После игры Дрэймонд высказался

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с фанатом во время матча с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106) в регулярном чемпионате НБА. Инцидент произошёл во второй четверти. По словам Грина, болельщик, сидевший у кромки, неоднократно оскорблял его.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 20, Альварадо - 18, Фирс - 17, Бей - 11, Куин - 9, Макгауэнс - 8, Мисси - 8, Джонс - 6, Хоукинс - 5, Маткович - 4, Уильямсон, Джордан, Пиви, Луни
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 32, Подзиемски - 19, Батлер - 18, Хилд - 11, Ричард - 9, Карри - 9, Грин - 8, Хорфорд - 6, Пост - 4, Сантос - 3, Спенсер - 3, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Куминга

«Он просто то и дело называл меня женщиной. Сначала это была шутка, но нельзя повторять такое снова и снова. У меня четверо детей, ещё один на подходе. Он затих после того, как я подошёл, так что всё обошлось», — приводит слова Грина The Athletic.

Фото: Скриншот

Фанат, представившийся Associated Press как 35-летний Сэм Грин из Нового Орлеана, объяснил, что кричал «Энджел Риз» (баскетболистка WNBA. – Прим. «Чемпионата») из-за того, что Дрэймонд много подбирал мяч, но не бросал по кольцу.

Грин отметил, что судья Кортни Киркленд правильно отреагировал на инцидент: «Он сказал: «Я разберусь. Ты отлично держишь себя, не ввязывайся в неприятности». Кортни был великолепен».

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр добавил, что не услышал самих слов, но не увидел проблемы в реакции игрока: «Пока это не перерастает во что-то большее — всё нормально. Было бы лучше, если бы охрана подошла чуть раньше».

Комментарии
