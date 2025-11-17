Скидки
Баскетбол

Названа команда НБА, которую может возглавить бывший главный тренер «Лейкерс» Хэм

Названа команда НБА, которую может возглавить бывший главный тренер «Лейкерс» Хэм
Комментарии

Ассистент в «Милуоки Бакс» Дарвин Хэм рассматривается как один из претендентов на должность главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом на своём официальном сайте рассказал инсайдер Марк Стейн.

Ранее «Нью-Орлеан» уволил Уилли Грина с поста главного тренера после старта сезона с показателем две победы – 10 поражений. Исполняющим обязанности был назначен Джеймс Боррего. Генменеджер клуба Джо Дюмарс заявил, что хочет видеть его в этой роли до конца сезона. При этом в организации оценивают варианты на долгосрочную перспективу.

«Ассистент «Бакс» Дарвин Хэм, как мне сказали, — имя, на которое стоит обратить внимание в контексте «Пеликанс», — написал Стейн.

Напомним, с 2022 по 2024 год Хэм был главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

Главные новости дня:

