Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Вашингтоном»

Портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Дёмину за матч с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (129:106). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку C (средний уровень).

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 29, Макколлум - 17, Миддлтон - 14, Сарр - 9, Кулибали - 6, Уитмор - 6, Джонсон - 6, Каррингтон - 5, Шампани - 4, Кисперт - 4, Багли III - 4, Вукчевич - 2, Джонсон, Брэнэм, Гилл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Мартин - 20, Клэкстон - 17, Уильямс - 13, Клауни - 12, Мэнн - 10, Пауэлл - 6, Шарп - 6, Дёмин - 5, Этьенн - 3, Уилсон - 3, Лидделл

«Бруклин» пытался понять, что поможет команде добыть вторую победу в непростом сезоне. Несмотря на травмы, клубу удалось воспользоваться проблемами «Вашингтона» и одержать уверенную победу. Майкл Портер-младший снова стал лидером — 34 очка, девять подборов и семь передач. Тайриз Мартин добавил 20 очков со скамейки.

Дёмин продолжает выходить в старте на позиции разыгрывающего, пока новички Бен Сараф и Нолан Траоре находятся в G-лиге. «Нетс» позволяют ему учиться по ходу сезона. На атакующей половине он не произвёл большого впечатления, но был эффективен в обращении с мячом и не совершил потерь», — говорится в материале аналитика.

Материалы по теме
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку
«Бруклин» добыл вторую победу в сезоне. Но Егор Дёмин опять просидел концовку

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android