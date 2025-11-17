23-летний игрок сравнялся с Коби Брайантом и Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов

Австралийский защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди сравнялся с легендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов за карьеру (21).

21-й трипл-дабл Гидди оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (147:150 ОТ) (26 очков, 12 подборов и 13 передач). Отметим, что Джошу в настоящий момент 23 года.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации австралийский игрок к данному моменту принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набрал 21,9 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 9,7 передачи.

