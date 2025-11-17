23-летний игрок сравнялся с Коби Брайантом и Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов
Австралийский защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди сравнялся с легендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов за карьеру (21).
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
150 : 147
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Юта Джаз: Маркканен - 47, Джордж - 33, Кольер - 16, Сенсабо - 16, Михайлюк - 10, Лав - 10, Филиповски - 8, Бэйли - 5, Нуркич - 5, Уильямс, Клейтон, Харклесс
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Гидди - 26, Вучевич - 21, Досунму - 18, Бузелис - 18, Филлипс - 10, Смит - 8, Уильямс - 8, Хаертер - 6, Окоро - 5, Картер, Терри, Эссанг
21-й трипл-дабл Гидди оформил в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (147:150 ОТ) (26 очков, 12 подборов и 13 передач). Отметим, что Джошу в настоящий момент 23 года.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации австралийский игрок к данному моменту принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набрал 21,9 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 9,7 передачи.
