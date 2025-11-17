Скидки
Видео: Единая лига показала лучшие моменты игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 10 по 16 ноября.

В подборку вошли следующие действия: данки Джалена Рейнольдса, Егора Рыжова, Луки Шаманича, Дмитрия Чебуркина, Винса Хантера, Данила Певнева, аллей-уп Ливая Рэндольфа на Андрея Мартюка и баззер с фолом Айзеи Вашингтона.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого девять побед и одно поражение. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого девять побед и два поражения. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (восемь побед и три поражения).

