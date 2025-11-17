Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван игрок из топ-10 драфта НБА, которого намерен подписать «Зенит» — источник

Назван игрок из топ-10 драфта НБА, которого намерен подписать «Зенит» — источник
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) девятый номер драфта лиги 2014 года Ноа Вонле может перейти в «Зенит». Об этом информирует Backdoor Podcast. По сведениям источника, стороны близки к соглашению.

Помимо «Шарлотт Хорнетс», который выбрал Вонле на драфте, в НБА игрок выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Последним клубом в его карьере на данный момент был «Шанхай Шаркс» из китайской лиги.

«Зенит» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе шесть побед при четырёх поражениях.

Материалы по теме
«Удивило, как в России безопасно». Интервью с американским легионером Единой лиги Нэвелсом
Эксклюзив
«Удивило, как в России безопасно». Интервью с американским легионером Единой лиги Нэвелсом

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android