Назван игрок из топ-10 драфта НБА, которого намерен подписать «Зенит» — источник

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) девятый номер драфта лиги 2014 года Ноа Вонле может перейти в «Зенит». Об этом информирует Backdoor Podcast. По сведениям источника, стороны близки к соглашению.

Помимо «Шарлотт Хорнетс», который выбрал Вонле на драфте, в НБА игрок выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Последним клубом в его карьере на данный момент был «Шанхай Шаркс» из китайской лиги.

«Зенит» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе шесть побед при четырёх поражениях.

