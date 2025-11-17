Скидки
Стефен Карри и Стив Керр отреагировали на убийство легендарного футбольного тренера

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри выразил соболезнования семье Джона Бима, легендарного тренера по американскому футболу, который был застрелен на прошлой неделе. Инцидент произошёл в четверг на территории колледжа в Окленде, где Бим работал спортивным директором. Он был срочно доставлен в больницу, но скончался от полученных травм. Как информирует Daily Mail, полиция задержала 27-летнего подозреваемого Седрика Ирвинга-младшего ранним утром пятницы.

После игры с «Сан-Антонио Спёрс», в которой Карри набрал 49 очков и помог «Уорриорз» победить со счётом 109:108, баскетболист обратился к публике: «Будучи из Залива и понимая, какой иконой он был, я отправляю все мысли и молитвы его семье и всей общине Laney College, а также всему Окленду. Бессмысленное насилие. Он был легендой, оставил след в жизни многих людей, и я хочу это признать».

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр до матча надел футболку с именем Бима и начал пресс-конференцию, почтив его память: «Сегодня очень печальный день для Залива, семьи тренера Бима и всех в Окленде. Он многое сделал для людей, и мы должны быть теми, кто решительно выступает против насилия с оружием».

Биму было 66 лет. У него осталась жена Синди, две дочери и две внучки. Легендарный специалист посвятил более 40 лет тренерской работе.

Полиция отметила, что нападение было целенаправленным, а подозреваемый ранее играл в футбол в школе, где работал Бим. Оружие, из которого убили Джона, было изъято. Продолжаются следственные действия.

Стефену Карри подарили Лабубу в Китае:

