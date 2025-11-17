Главный тренер «Бруклина» высказался после второй победы в сезоне

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал победу, одержанную в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (129:106). Испанский наставник отметил, что успех в столице США стал важным стимулом для молодой команды в процессе восстановления после сложного старта сезона.

«Победа как эта даёт не только энергию, но и немного больше уверенности. Для молодой команды это важно. Всё это небольшие детали, маленькие шаги, но они играют большую роль. Мы можем улучшить игру на подборах в защите: это повлияет на переход в атаку, на защиту и сделает нас на 1% лучше. Это имеет значение. Мы понимаем, что в будущем будет нелегко, но всегда проще справляться, когда происходит что-то подобное», — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что для «Бруклина» это вторая победа в сезоне. Также команда потерпела 11 поражений.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым: