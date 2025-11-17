Матч женских студенческих команд в США ознаменовался массовым удалением

Женская команда «Западная Вирджиния», выступающая в NCAA, одержала победу в матче с «Дьюком» (57:49), проведя вторую половину с пятью игроками в составе.

Перед перерывом вся скамейка запасных «Западной Вирджинии» была удалена после того, как пять игроков выбежали на площадку во время небольшой стычки между командами.

Фото: Скриншот

Инцидент произошёл после того, как Джордан Вуд из «Дьюка» заблокировала бросок Джордан Харрисон («Западная Вирджиния») в конце первой половины и начала её провоцировать. В ответ Харрисон толкнула соперницу, что привело к стычке обеих команд, в результате которой были удалены пять запасных «Западной Вирджинии», а также сама Харрисон. Вуд тоже покинула площадку.

«Я разочарован концовкой первой половины, но горжусь этой пятёркой. Это одна из тех побед, которую сложно описать словами. Возможно, лучшая победа в моей карьере», — сказал тренер «Западной Вирджинии» Марк Келлог на пресс-конференции, фрагмент которой доступен в социальных сетях.

