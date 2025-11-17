Избивший 18-летнего баскетболиста ЦСКА арестован заочно — источник

Подозреваемый в избиении 18-летнего российского баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова арестован заочно. Об этом информирует «РИА Новости Спорт». В настоящий момент подозреваемый находится за пределами Российской Федерации.

«Подозреваемому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Для проведения следственных действий он не явился в связи с нахождением за пределами границы Российской Федерации», — сказали в суде.

Отмечается, что подозреваемый заочно арестован на срок в два месяца с момента задержания на территории России либо экстрадиции или депортации.

Ранее сообщалось, что Ершов, получивший в результате избиения травму головы, находился в реанимации. После он был выписан из больницы.

Материалы по теме В ЦСКА высказались о сроках восстановления 18-летнего игрока после избиения и реанимации

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: