«Это следующий уровень». Дирк Новицки раскрыл, что его больше всего впечатляет в Йокиче
Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился впечатлениями о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Легендарный немецкий игрок высоко оценил баскетбольный интеллект, технические навыки и универсальность серба, отметив его влияние на игру и способность полностью менять ход матчей.

«Он просто невероятный. У него нет особой атлетичности, но по уровню мастерства это, возможно, лучший игрок в мире. Его чтение игры и баскетбольный IQ — это что-то нереальное. И при этом Никола такой большой и мощный, что его невозможно эффективно остановить с помощью маленьких игроков. Сам сталкивался с этим, но против меня защищаться маленькими игроками было реально. С ним же это невозможно. Он также отлично играет на подборах, может тянуть на себя больших игроков, работать с ними в посте и организовывать пик-н-ролл. В его арсенале есть и трёхочковый бросок… Но больше всего впечатляет, как он видит игру и пасует — это следующий уровень. Всегда был фанатом его стиля игры», — сказал Новицки на канале Haymaker Network в YouTube.

