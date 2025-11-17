«Уникальный талант, он может гораздо больше». Кевин Дюрант — о Шенгюне

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант лестно высказался в адрес своего 23-летнего одноклубника, Алперена Шенгюна, представляющего Турцию.

«Шенгюн — это поистине уникальный талант. Мне никогда не доводилось играть рядом с таким центровым, который может доминировать в посте так, как он. В наши дни такое нечасто увидишь, но он может гораздо больше», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

