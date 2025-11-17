У двух игроков «Венеции» украли форму перед матчем чемпионата Италии

Перед началом матча 8-го тура чемпионата Италии по баскетболу между командами «Умана Рейер Венеция» и «Реджина», который завершился победой венецианцев со счётом 89:79, у двух игроков выигравшего клуба были украдены игровые джерси, заявили в издании Basketball Sphere со ссылкой на пресс-службу «Венеции».

Пострадавшими оказались 31-летний американский разыгрывающий защитник Крис Хортон и итальянский центровой Амедео Тесситори.

По итогу Хортон вышел на площадку не под своим привычным вторым номером, а в №14 Гиги Джанелидзе, с заклеенной скотчем фамилией на спине — тем же скотчем, который использовали, чтобы переделать номер Амедео Тесситори на запасной форме.