Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс устроил скандал во время матча чемпионата Франции

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс устроил скандал во время матча чемпионата Франции
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний американский профессиональный баскетболист Майк Джеймс, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Монако», во время матча французского первенства в сезоне-2025/2026 с «Ле-Маном» (93:84), устроил конфликт с одним из арбитром и был удалён.

При счёте 86:75 в пользу монегасков в четвёртой четверти Майк совершал проход под кольцо, исполнив бросок в прыжке. После эпизода Джеймс оказался недоволен тем, что арбитр не зафиксировал фол, который совершил игрок обороны. В агрессивной манере подбежав к арбитру, американец быстро получил технический фол, но это его не остановило. Он получил второй технический и был удалён.

После игры он написал в социальной сети Х: «Неспортивный! Но если я получу травму, что тогда? Столько жульничества — и всё равно проиграл». Джеймс завершил игру, набрав 16 очков. сделав пять подборов и шесть передач за 22 минуты игры.

Сейчас читают:
У двух игроков «Венеции» украли форму перед матчем чемпионата Италии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android