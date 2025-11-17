Сербский игрок «Оклахомы» впервые прокомментировал диагностированный у него рак яичек

20-летний сербский разыгрывающий защитник клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич впервые высказался после того, как врачи диагностировали у него рак яичек.

«Спасибо вам за поддержку, я вернусь ещё более сильным», — написал Топич на своей странице в социальной сети.

Топич был выбран под 12-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году. Дебют игрока в лиге уже откладывался: весь прошлый сезон сербский защитник пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки.

На профессиональном уровне Топич выступает с 2022 года. Ему удалось сыграть за сербскую «Црвена Звезда» в Евролиге.