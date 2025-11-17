Скидки
«В Петербурге заждались ярких побед». Узинский — о матче с «Пари НН»

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Пари НН».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
— Дмитрий, как прошла подготовка к предстоящей встрече?
— В штатном режиме. У нас было достаточно времени после игры с МБА-МАИ. Успели отдохнуть, качественно восстановиться. Разобрали игру нижегородцев, уделили внимание сильным сторонам этой команды. Результаты последних матчей волжан говорят сами за себя. Они нащупали свою игру. Айзея Вашингтон сейчас показывает очень результативную и качественную игру. У «Нижнего» в целом очень сбалансированная команда, но баскетбол Вашингтона, конечно, выделяется.

После серии поражений нам удалось добыть долгожданную победу на глазах у своих болельщиков. Это радует. Хочется продолжать в том же духе. Понимаем, любители баскетбола в Петербурге заждались ярких побед. Поэтому сейчас очень эмоциональный момент, мы это понимаем, — приводит слова Узинского пресс-служба команды.

