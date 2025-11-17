Представлен обновлённый рейтинг силы команд НБА. «Детройт» вошёл в топ-5

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер».

2. «Денвер Наггетс».

3. «Хьюстон Рокетс».

4. «Нью-Йорк Никс».

5. «Детройт Пистонс».

6. «Кливленд Кавальерс».

7. «Лос-Анджелес Лейкерс».

8. «Голден Стэйт Уорриорз».

9. «Сан-Антонио Спёрс».

10. «Милуоки Бакс».

11. «Миннесота Тимбервулвз».

12. «Торонто Рэпторс».

13. «Майами Хит».

14. «Атланта Хоукс».

15. «Филадельфия Сиксерс».

16. «Финикс Санз».

17. «Орландо Мэджик».

18. «Бостон Селтикс».

19 .«Чикаго Буллз».

20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

21. «Лос-Анджелес Клипперс».

22. «Даллас Маверикс».

23. «Шарлотт Хорнетс».

24. «Мемфис Гриззлиз».

25. «Юта Джаз».

26. «Сакраменто Кингз».

27. «Бруклин Нетс».

28. «Нью-Орлеан Пеликанс».

29. «Индиана Пэйсерс».

20. «Вашингтон Уизардс».