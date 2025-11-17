Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев: Елатонцев прервал всякое общение с администрацией «Локо», тренерами и врачами

Ведищев: Елатонцев прервал всякое общение с администрацией «Локо», тренерами и врачами
Комментарии

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым. Ранее клуб сообщил, что подозревает, Кирилл симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба.

«В этом деле для меня слишком много странностей и несостыковок. Кирилл Елатонцев самовольно покинул расположение клуба. Мы обеспокоены тем, что он прервал всякое личное общение с администрацией «Локомотива», тренерами и врачами.

Никаких претензий и недовольств сам Кирилл к клубу не предъявлял, что ещё больше вводит нас в непонимание ситуации», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сейчас читают:
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Эксклюзив
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android