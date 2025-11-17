Ведищев: Елатонцев прервал всякое общение с администрацией «Локо», тренерами и врачами

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым. Ранее клуб сообщил, что подозревает, Кирилл симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба.

«В этом деле для меня слишком много странностей и несостыковок. Кирилл Елатонцев самовольно покинул расположение клуба. Мы обеспокоены тем, что он прервал всякое личное общение с администрацией «Локомотива», тренерами и врачами.

Никаких претензий и недовольств сам Кирилл к клубу не предъявлял, что ещё больше вводит нас в непонимание ситуации», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.