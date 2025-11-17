Ведищев: вероятно, на Елатонцева влияют его близкое окружение и неизвестные нам люди

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым. Ранее клуб сообщил, что подозревает Елатонцева в симуляции болезни, а также введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба.

«Вероятно, на Кирилла влияют его близкое окружение и неизвестные нам люди, которые преследуют собственную выгоду. Ситуацию комментируют кто угодно — жена Кирилла, журналисты, блогеры, но не он сам. Как мы видим, игрок несамостоятелен в принятии решений.

Со стороны это выглядит заранее спланированной акцией и одновременно абсурдной. Последующие действия клуба напрямую будут зависеть от поведения Кирилла», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.