Ведищев: для нас удивительно, что Елатонцев оказался в медучреждении Санкт-Петербурга

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым.

«Представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара. Для нас удивительно, что игрок в итоге оказался в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, куда больной добирался на перекладных практически сутки. На сегодняшний день мы располагаем неофициальной информацией, что Елатонцев сейчас находится в городе на Неве, госпитализирован и проходит лечение от только ему известной болезни», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым