Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев: для нас удивительно, что Елатонцев оказался в медучреждении Санкт-Петербурга

Ведищев: для нас удивительно, что Елатонцев оказался в медучреждении Санкт-Петербурга
Комментарии

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым.

«Представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара. Для нас удивительно, что игрок в итоге оказался в медицинском учреждении Санкт-Петербурга, куда больной добирался на перекладных практически сутки. На сегодняшний день мы располагаем неофициальной информацией, что Елатонцев сейчас находится в городе на Неве, госпитализирован и проходит лечение от только ему известной болезни», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым

Материалы по теме
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Эксклюзив
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android