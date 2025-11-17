Ведищев: очень разочарован поведением Елатонцева и отношением ко всему, что сделал клуб

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о ситуации с центровым команды Кириллом Елатонцевым. Ранее клуб сообщил, что подозревает Кирилла в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба.

«Ситуация с Елатонцевым нас, конечно, ослабила. Это достаточно талантливый российский центровой, вокруг которого мы планировали построить команду. Очень разочарован таким поведением и отношением ко всему, что клуб сделал для этого парня. Мы пытаемся сегодня найти замену, но, как вы понимаете, сделать это практически невозможно», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.