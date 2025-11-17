Баста будет на фан-трибуне ЦСКА в матче с «Бетсити Пармой» на Basket Cup — 2025

45-летний популярный российский музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, будет присутствовать на фанатской трибуне ЦСКА в матче с «Бетсити Пармой» в рамках WINLINE Basket Cup — 2025, о чём сообщила пресс-служба москвичей.
Встреча между армейцами и пермяками пройдёт во вторник, 18 ноября, на стадионе «Мегаспорт» в Москве.
«Парма» провела в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ один матч с «Локомотивом-Кубань», одолев краснодарцев со счётом 91:84. ЦСКА также принял участие в одной встрече с сербской «Мегой», где сенсационно уступил — 72:81.
«Мега» является лидером группы А.