«Не чувствую непобедимости ЦСКА». Капитан «Пармы» — о предстоящем матче с армейцами
31-летний капитан пермского клуба «Бетсити Парма», выступающий на позиции форварда, россиянин Станислав Ильницкий поделился мнением относительно предстоящего матча с московским ЦСКА в рамках чемпионата WINLINE Basket Cup — 2025. Их игра состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Бетсити Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА играет дома. Думаю, они будут злыми после поражения в Перми. Поэтому мы настраиваемся на серьёзную игру на каждом сантиметре площадки. Думаю, на нас нет давления. Будем играть свободно и будем давать бой.
Не чувствую непобедимости ЦСКА. Особенно в «Молоте» при нашей поддержке это точно не ощущается. Посмотрим завтра, как мы будем выглядеть при их трибунах», — приводит слова Ильницкого телеграм-канал «Высота 305».
