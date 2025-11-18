«Не чувствую непобедимости ЦСКА». Капитан «Пармы» — о предстоящем матче с армейцами

31-летний капитан пермского клуба «Бетсити Парма», выступающий на позиции форварда, россиянин Станислав Ильницкий поделился мнением относительно предстоящего матча с московским ЦСКА в рамках чемпионата WINLINE Basket Cup — 2025. Их игра состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

«ЦСКА играет дома. Думаю, они будут злыми после поражения в Перми. Поэтому мы настраиваемся на серьёзную игру на каждом сантиметре площадки. Думаю, на нас нет давления. Будем играть свободно и будем давать бой.

Не чувствую непобедимости ЦСКА. Особенно в «Молоте» при нашей поддержке это точно не ощущается. Посмотрим завтра, как мы будем выглядеть при их трибунах», — приводит слова Ильницкого телеграм-канал «Высота 305».