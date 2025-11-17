«Они заслужили наше уважение». Андреас Пистиолис — о «Парме»

Главный тренер московской команды ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего матча своих подопечных с пермским коллективом «Бетсити Парма» в рамках чемпионата WINLINE Basket Cup — 2025. Их игра состоится завтра, 18 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Бетсити Парма Пермь

«Парма» уже доказала, что является командой высокого уровня. Соперники показывают простой и эффективный баскетбол, они заслужили наше уважение. Надеюсь, что мы отреагируем после поражения, тем более встречаемся с командой, которая обыграла нас, докажем свой уровень на площадке», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба турнира.