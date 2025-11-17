«Они заслужили наше уважение». Андреас Пистиолис — о «Парме»
Поделиться
Главный тренер московской команды ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего матча своих подопечных с пермским коллективом «Бетсити Парма» в рамках чемпионата WINLINE Basket Cup — 2025. Их игра состоится завтра, 18 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Бетсити Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Парма» уже доказала, что является командой высокого уровня. Соперники показывают простой и эффективный баскетбол, они заслужили наше уважение. Надеюсь, что мы отреагируем после поражения, тем более встречаемся с командой, которая обыграла нас, докажем свой уровень на площадке», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба турнира.
Комментарии
- 17 ноября 2025
-
23:14
-
22:59
-
22:47
-
21:38
-
20:38
-
20:33
-
20:25
-
20:22
-
20:22
-
19:59
-
19:20
-
18:59
-
18:00
-
17:39
-
16:48
-
16:23
-
15:52
-
15:05
-
14:25
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:26
-
12:01
-
11:28
-
10:52
-
10:13
-
10:05
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
08:30
-
08:30
-
08:15