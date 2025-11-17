Лука Дончич пошутил про свой уровень владения английским языком

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отшутился по поводу своего уровня английского языка.

— Говорю на английском лучше, чем Руи [Хатимура], хотя он учился в колледже, о чём нельзя сказать (смеётся).

— Ты говоришь на английском даже лучше, чем Остин Ривз.

— Да, это несложно, — приводит слова Дончича с пресс-конференции издание Clutch Points.

Дончич стал игроком калифорнийской команды 2 февраля 2025 года, перейдя в ходе громкого обмена с «Даллас Маверикс», в результате которого форвард Энтони Дэвис ушёл в техасский клуб.