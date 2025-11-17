«Впереди игра с сильнейшим клубом России». Пашутин — о предстоящем матче «Пармы» с ЦСКА

Главный тренер пермского клуба «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался насчёт предстоящего матча своих подопечных с московской командой ЦСКА в рамках чемпионата WINLINE Basket Cup — 2025. Их игра состоится завтра, 18 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
«Впереди матч с сильнейшим клубом России – ЦСКА, поэтому нам нужно восстановиться после дороги и подойти к игре максимально готовыми. Безусловно, армейцы серьёзный соперник. Сейчас ЦСКА показывает отличные результаты, демонстрируя организованный баскетбол под руководством опытного тренера. В ЦСКА большой ростер, в котором собраны атлетичные и грамотные исполнители. Нам важно сыграть с максимальной самоотдачей, концентрацией и энергией», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.