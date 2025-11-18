ФК «Манчестер Юнайтед» создаст баскетбольный клуб для участия в европейской лиге НБА

Президент итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи выразил восхищение созданием европейской баскетбольной лиги под патронажем НБА, сообщив также, что руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» примет участие в данном проекте и образует собственную баскетбольную команду.

Это будет новая лига, которая принесёт пользу системе и даст развлечения. В соглашении также отмечается, что зарегистрированные клубы должны участвовать в своих национальных лигах.

«Лига НБА дала бы возможность повысить конкурентоспособность и расширить кадровый резерв. Если «Манчестер Юнайтед», самая популярная футбольная команда в мире, уже согласился [принять участие в Лиге НБА], на это должна быть причина», — приводит слова Петруччи газета Corriere dello Sport.