Пол Джордж дебютирует в сезоне-2025/2026 18 ноября — Чарания

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции лёгкого форварда, дебютирует в сезоне-2025/2026 в ночь на 18 ноября в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В межсезонье звёздный форвард перенёс операцию на колене и пропустил первую часть сезона.

До своего перехода в состав «Филадельфии» Джордж выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

«Сиксерс» после 12 матчей сезона-2025/2026 занимают шестое место в Восточной конференции, одержав семь побед при пяти поражениях.