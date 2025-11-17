Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж дебютирует в сезоне-2025/2026 18 ноября — Чарания

Пол Джордж дебютирует в сезоне-2025/2026 18 ноября — Чарания
Комментарии

35-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции лёгкого форварда, дебютирует в сезоне-2025/2026 в ночь на 18 ноября в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», о чём сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В межсезонье звёздный форвард перенёс операцию на колене и пропустил первую часть сезона.

До своего перехода в состав «Филадельфии» Джордж выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

«Сиксерс» после 12 матчей сезона-2025/2026 занимают шестое место в Восточной конференции, одержав семь побед при пяти поражениях.

Материалы по теме
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android