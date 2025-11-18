Скидки
«Молюсь, чтобы ты не испытал». Леброн ответил журналисту про защемление седалищного нерва

Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своей травме — защемлении седалищного нерва.

«У меня уже была эта травма пару лет назад. Если у вас не было этого, то вам лучше и не знать. Молюсь, чтобы ты никогда не испытал это. Вы много об этом слышите, об этом шутят, но вам лучше не знать, что это на самом деле — это не смешно», — приводит слова Леброна журналист ESPN Дэйв Макменамин в социальной сети Х.

Леброн получил травму в межсезонье и до сих пор не вышел на паркет в сезоне-2025/2026.

