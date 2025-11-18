Владимир Гомельский назвал две команды НБА, которые играли элегантно

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу команд, игру которой можно назвать элегантной.

«Лос-Анджелес Лейкерс» времён Мэджика Джонсона был элегантен. В этом веке мне очень нравился «Голден Стэйт Уорриорз» во второй половине 10-х годов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Команда Джонсона в 80-е годы получила статус одного из самых зрелищных коллективов в истории НБА. Династия «Голден Стэйт» при Стиве Керре спустя три десятилетия вновь задала моду на комбинационный и лёгкий баскетбол, выиграв три чемпионства за четыре года.

Недавно Гомельский раскрыл ответ именитого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) эпохи Майкла Джордана на предложение перейти в московский ЦСКА.

