Владимир Гомельский оценил игру Алексея Шведа в защите

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно разыгрывающего Алексея Шведа. Недавно 36-летний спортсмен перешёл в казанский УНИКС.

— Как вы оцениваете уровень игры в защите Алексея Шведа. Или он будет полезен УНИКСу только в атаке?

— Уровень Шведа в обороне — средний. Сильный и умелых атакующих игроков задней линии противника Алексей эффективно опекать не может. Но зато он хорошо читает игру, перехватывает передачи, успевает на подстраховки. Тренер Перасович может его использовать и в обороне, — написал Гомельский.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: