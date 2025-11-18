«Никогда, никогда, никогда такого не видел». Кендрик Перкинс выделил одну команду НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высоко оценил уровень оборонительной игры действующего чемпиона лиги — «Оклахома-Сити Тандер».

«В прошлом сезоне они показывали исторический уровень обороны по всем метрикам. Но сейчас я говорю себе: никогда, никогда, никогда в жизни — ни в карьере, ни после неё, ни до прихода в НБА — я не видел такой оборонительной команды. У них точно есть таблица в раздевалке, где они соревнуются, кто сделает больше перехватов. Никогда не видел команду с таким количеством двухсторонних игроков.

Нет Лугенца Дорта? Не проблема, а ведь это игрок первой символической сборной всех звёзд защиты. Нет Джейлена Уильямса? Ничего, а ведь он играл на Матче всех звёзд и включался в сборную всех звёзд защиты. Они меняют пятёрку, а те, кто выходит со скамейки, тоже защищаются на высочайшем уровне.

Никогда не видел ничего подобного — парней, которые могут забивать и одновременно защищаться так мощно. Никакого проседания», – сказал Перкинс на кнаале Road Trippin' Show в YouTube.

