У-БТ Клуж-Напока — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
20:00 Мск
Дуэйн Уэйд назвал нынешнего игрока НБА, при взгляде на которого думаешь: «Величайший»

Комментарии

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высоко оценил уровень игры центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, отметив, что француз уже сейчас претендует на место среди легенд лиги.

«Как же он мне нравится! Всех волнует, когда кого-то начинают сравнивать с нашими величайшими баскетболистами, нашими игроками с горы Рашмор. Но когда смотришь на него, думаешь: «Это величайший игрок, которого я когда-либо видел».

Он может делать всё, что делали великие игроки…и сейчас он делает это даже на более высоком уровне, причём сразу во всех аспектах», — сказал Уэйд на своём канале в YouTube.

