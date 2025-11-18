Стало известно, когда Леброн Джеймс может дебютировать в сезоне-2025/2026 НБА — инсайдер

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может принять участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», который состоится завтра, 19 ноября, в 6:30 мск. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Леброн Джеймс из «Лейкерс» был переведён в список игроков с неопределённым статусом на домашнюю игру с «Ютой Джаз» во вторник, что говорит о его желании дебютировать в этом сезоне. Джеймс настроен максимально решительно и очень хочет вернуться на площадку. На тренировке в понедельник он отметил, что внимательно следит за своим состоянием здоровья и готов выйти на паркет, как только появится такая возможность», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что если 40-летнему Леброну удастся выйти на площадку в этом сезоне, он установит рекорд НБА по количеству проведённых сезонов — 23. В минувшем сезоне Джеймс в среднем набирал 24,4 очка, делал 8,2 результативной передачи и собирал 7,8 подбора за матч, проводя на площадке по 34,9 минуты в 70 играх.