Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден — 11-й игрок в истории НБА с 28 000 очками за карьеру

Джеймс Харден — 11-й игрок в истории НБА с 28 000 очками за карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 94:91 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Гримс, Лоури, Джордж, Эдвардс, Уотфорд, Маккейн, Брум, Гордон, Барлоу, Уокер, Эджкомб
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Пол, Сандерс, Данн, Богданович, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Коллинз, Браун, Батюм, Зубац

В ходе матча разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден преодолел отметку в 28 000 очков за карьеру в НБА. Таким образом, 36-летний баскетболист стал всего лишь 11-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этого показателя.

Ранее этой вершины достигли такие игроки, как Леброн Джеймс (42 184), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дирк Новицки (31 560), Уилт Чемберлен (31 419), Кевин Дюрант (30 882), Шакил О'Нил (28 596) и Кармело Энтони (28 289).

Сейчас читают:
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android