Джеймс Харден — 11-й игрок в истории НБА с 28 000 очками за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 94:91 в пользу гостевой команды.

В ходе матча разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден преодолел отметку в 28 000 очков за карьеру в НБА. Таким образом, 36-летний баскетболист стал всего лишь 11-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этого показателя.

Ранее этой вершины достигли такие игроки, как Леброн Джеймс (42 184), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дирк Новицки (31 560), Уилт Чемберлен (31 419), Кевин Дюрант (30 882), Шакил О'Нил (28 596) и Кармело Энтони (28 289).