36-очковый трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Чикаго»

В ночь с 17 на 18 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 127:130.

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл из 36 очков, 18 подборов и 13 результативных передач. Также дабл-даблы у Джамала Мюррэя (34 очка, 11 подборов и четыре передачи) и у Аарона Гордона (24 очка и 10 подборов).

У гостей наивысшей результативностью отметился австралийский защитник Джош Гидди — у него дабл-дабл из 21 очка, 14 подборов и шести передач.

В следующем матче «Денвер» в гостях сыграет с «Нью-Орлеан», а «Чикаго» предстоит выездная встреча с «Портлендом».