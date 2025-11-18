Скидки
У-БТ Клуж-Напока — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

36-очковый трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Чикаго»

В ночь с 17 на 18 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 127:130.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Мюррэй - 34, Гордон - 24, Джонсон - 19, Уотсон - 5, Хардуэй-младший - 4, Пикетт - 3, Валанчюнас - 2, Тайсон, Браун, Джонс, Ннаджи
Чикаго Буллз: Гидди - 21, Досунму - 21, Хаертер - 20, Смит - 16, Картер - 15, Бузелис - 13, Вучевич - 8, Уильямс - 7, Терри - 5, Филлипс - 2, Окоро - 2, Эссанг

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл из 36 очков, 18 подборов и 13 результативных передач. Также дабл-даблы у Джамала Мюррэя (34 очка, 11 подборов и четыре передачи) и у Аарона Гордона (24 очка и 10 подборов).

У гостей наивысшей результативностью отметился австралийский защитник Джош Гидди — у него дабл-дабл из 21 очка, 14 подборов и шести передач.

В следующем матче «Денвер» в гостях сыграет с «Нью-Орлеан», а «Чикаго» предстоит выездная встреча с «Портлендом».

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА
