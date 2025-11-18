В ночь с 17 на 18 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 ноября:

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» — 127:112;

«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» — 118:106;

«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:108;

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 110:108;

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» — 115:113;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 109:126;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Даллас Маверикс» — 120:96;

«Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз» — 127:130.

