Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 18 ноября

Результаты игрового дня НБА 18 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 ноября:

«Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» — 127:112;
«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» — 118:106;
«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 110:108;
«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 110:108;
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» — 115:113;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 109:126;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Даллас Маверикс» — 120:96;
«Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз» — 127:130.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси

Материалы по теме
36-очковый трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android