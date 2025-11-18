Единая лига: расписание матчей на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Единой лиге ВТБ пройдут два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 18 ноября:

17:30 мск – «Уралмаш» – «Локомотив-Кубань»;

19:30 мск – «Зенит» – «Пари Нижний Новгород».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (восемь побед и три поражения).

Главные спортивные новости дня: