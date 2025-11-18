Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги — Basket Cup — на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, состоится очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 18 ноября:

20:00. ЦСКА — «Бетсити Парма».

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского ЦСКА и пермской «Пармы», в соревнованиях выступают петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».

