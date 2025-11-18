Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги — Basket Cup — на 18 ноября

Расписание матчей внутрисезонного турнира Единой лиги — Basket Cup — на 18 ноября
Комментарии

Сегодня, 18 ноября, состоится очередной игровой день внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. На эту дату запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Внутрисезонный турнир Единой лиги: расписание на 18 ноября:

20:00. ЦСКА — «Бетсити Парма».

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского ЦСКА и пермской «Пармы», в соревнованиях выступают петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, а также сербская «Мега» и боснийская «Игокеа».

Материалы по теме
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Эксклюзив
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android