Главная Баскетбол Новости

Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма выбыл на несколько недель из-за травмы

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пропустит несколько недель из-за травмы. Спортсмен не участвовал в предыдущем матче команды в регулярном чемпионате НБА с «Сакраменто Кингз» (123:110). Как информирует Eurohoops, после проведённой МРТ у 21-летнего француза диагностировали растяжение икроножной мышцы левой ноги. Травму он получил в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (108:109).

«МРТ показала растяжение икроножной мышцы. Травма была получена в пятничном матче. Клуб будет сообщать обновления по мере необходимости», — говорится в заявлении «Спёрс».

По информации нескольких инсайдеров, Вембаньяма пропустит две-три недели — «Сан-Антонио» не планирует ускорять его возвращение на площадку.

В текущем сезоне Вембаньяма принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очка, 12,9 подбора, четыре передачи, 3,6 блок-шота и 1,1 перехвата.

Главные новости дня:

