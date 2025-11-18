Расписание матчей Еврокубка на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, состоится очередной игровой день 8-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей на 18 ноября (время — московское):

20:00. «Нептунас» — «Арис»;

20:00. У-БТ — «Хапоэль» Иерусалим;

21:00. «Шлёнск» — «Бахчешехир»;

21:00. «Будучность» — «Ратиофарм» Ульм;

22:00. «Тренто» — «Хемниц 99».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

