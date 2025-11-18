Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Детройт» повторил своё достижение 17-летней давности

«Детройт» повторил своё достижение 17-летней давности
Комментарии

Команда НБА «Детройт Пистонс» одержала 10 побед подряд в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Как отмечает пресс-служба лиги, последний раз клуб добивался подобного достижения в сезоне-2007/2008 – 10-матчевая победная серия продолжалась с 23 января по 13 февраля 2008 года.

В настоящий момент «Детройт» занимает первое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. На счету команды 12 побед при двух поражениях. В следующем матче регулярного чемпионата «Пистонс» на выезде сыграют с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится 19 ноября и начнётся в 3:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 18 ноября

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android