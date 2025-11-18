«Очень горжусь им». Главный тренер «Бруклина» выделил игрока команды

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о 27-летнем лидере команды Майкле Портере-младшем. В недавнем матче с «Вашингтон Уизардс» Портер стал лидером по набранным очкам (34). Кроме того, он совершил девять подборов и отдал семь передач. «Нетс» одержали победу со счётом 129:106.

«У него есть план, чтобы стать лучше и показать то, чего раньше не делал. Важно, чтобы он завершал свои проходы, не задерживая мяч и активно атаковал корзину — от этого выигрывает вся команда. И обычно выигрывает он сам. Нам нужно, чтобы он играл так, потому что это заразительно и полезно для всей группы. Я очень горжусь им», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Главные новости дня: