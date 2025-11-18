Скидки
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

«Очень горжусь им». Главный тренер «Бруклина» выделил игрока команды

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о 27-летнем лидере команды Майкле Портере-младшем. В недавнем матче с «Вашингтон Уизардс» Портер стал лидером по набранным очкам (34). Кроме того, он совершил девять подборов и отдал семь передач. «Нетс» одержали победу со счётом 129:106.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Джордж - 29, Макколлум - 17, Миддлтон - 14, Сарр - 9, Кулибали - 6, Уитмор - 6, Джонсон - 6, Каррингтон - 5, Шампани - 4, Кисперт - 4, Багли III - 4, Вукчевич - 2, Джонсон, Брэнэм, Гилл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Мартин - 20, Клэкстон - 17, Уильямс - 13, Клауни - 12, Мэнн - 10, Пауэлл - 6, Шарп - 6, Дёмин - 5, Этьенн - 3, Уилсон - 3, Лидделл

«У него есть план, чтобы стать лучше и показать то, чего раньше не делал. Важно, чтобы он завершал свои проходы, не задерживая мяч и активно атаковал корзину — от этого выигрывает вся команда. И обычно выигрывает он сам. Нам нужно, чтобы он играл так, потому что это заразительно и полезно для всей группы. Я очень горжусь им», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
