Баскетбол

Дрэймонд Грин — о скандальном инциденте с фанатом: ты не будешь называть меня женщиной

Дрэймонд Грин — о скандальном инциденте с фанатом: ты не будешь называть меня женщиной


Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о резонансном инциденте с фанатом во время матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106).

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 20, Альварадо - 18, Фирс - 17, Бей - 11, Куин - 9, Макгауэнс - 8, Мисси - 8, Джонс - 6, Хоукинс - 5, Маткович - 4, Уильямсон, Джордан, Пиви, Луни
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 32, Подзиемски - 19, Батлер - 18, Хилд - 11, Ричард - 9, Карри - 9, Грин - 8, Хорфорд - 6, Пост - 4, Сантос - 3, Спенсер - 3, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Куминга

«На первых минутах игры я пытался завершить атаку после промахов, и фанат начинает кричать: «Ты Энджел Риз!» Я сначала посмеялся, это было немного забавно. Но позже он продолжал: «Ты Энджел Риз! Эй, Дрэймонд, ты Энджел Риз!»

У меня четверо детей, скоро пятый, и когда начинаются подобные оскорбления, то это уже неуважение ко мне как к мужчине. Ни в коем случае не хочу проявлять неуважение к Энджел Риз, но ты не будешь продолжать просто называть меня женщиной», — сказал Грин в своём подкасте.

Фото
Главные новости дня:

