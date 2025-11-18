Дрэймонд Грин — о скандальном инциденте с фанатом: ты не будешь называть меня женщиной

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о резонансном инциденте с фанатом во время матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106).

«На первых минутах игры я пытался завершить атаку после промахов, и фанат начинает кричать: «Ты Энджел Риз!» Я сначала посмеялся, это было немного забавно. Но позже он продолжал: «Ты Энджел Риз! Эй, Дрэймонд, ты Энджел Риз!»

У меня четверо детей, скоро пятый, и когда начинаются подобные оскорбления, то это уже неуважение ко мне как к мужчине. Ни в коем случае не хочу проявлять неуважение к Энджел Риз, но ты не будешь продолжать просто называть меня женщиной», — сказал Грин в своём подкасте.

