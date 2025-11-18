Скидки
21:00 Мск
«Выглядело не очень». В «Милуоки» представили подробности о повреждении Адетокунбо

«Выглядело не очень». В «Милуоки» представили подробности о повреждении Адетокунбо
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пройдёт МРТ, чтобы установить характер повреждения. Спортсмен был вынужден покинуть площадку в матче с «Кливленд Кавальерс» (106:118) за три минуты до конца второй четверти и больше не вернулся в игру.

«Мы ничего не узнаем до завтра. Но могу вам сказать, что выглядело это не слишком хорошо. Он схватился за пах, кажется, ещё в первой четверти. Я спросил его об этом, но он сказал, что всё в порядке. Потом ситуация повторилась, и он снова сказал, что всё нормально, а потом это случилось в третий раз», — приводит слова главного тренера «Милуоки» Дока Риверса Eurohoops.

Главные новости дня:

