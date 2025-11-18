Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будучность Подгорица — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт сегодня, 18 ноября, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаем тяжёлую игру с «Зенитом». После нашей первой встречи в Нижнем Новгороде команда значительно изменилась: с одной стороны, у них появились проблемы с травмами – нет Алекса Пойтресса, не играл последние игры Георгий Жбанов. С другой — многие травмированные игроки вернулись, такие как Ненад Димитриевич и Сергей Карасёв, а также был подписан Лука Шаманич.

Но и у нас тоже есть изменения по сравнению с прошлой игрой. Мы сейчас одержали две непростые победы на выезде, команда в хорошем настроении и готова показать качественную игру в Санкт-Петербурге», — приводит слова Козина пресс-служба нижегородцев.

Материалы по теме
«Зенит» готов к поворотному моменту? А ведь впереди матч с ЦСКА
«Зенит» готов к поворотному моменту? А ведь впереди матч с ЦСКА

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android