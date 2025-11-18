Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт сегодня, 18 ноября, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

«Ожидаем тяжёлую игру с «Зенитом». После нашей первой встречи в Нижнем Новгороде команда значительно изменилась: с одной стороны, у них появились проблемы с травмами – нет Алекса Пойтресса, не играл последние игры Георгий Жбанов. С другой — многие травмированные игроки вернулись, такие как Ненад Димитриевич и Сергей Карасёв, а также был подписан Лука Шаманич.

Но и у нас тоже есть изменения по сравнению с прошлой игрой. Мы сейчас одержали две непростые победы на выезде, команда в хорошем настроении и готова показать качественную игру в Санкт-Петербурге», — приводит слова Козина пресс-служба нижегородцев.

