Йокич сравнялся с Уэстбруком и Дончичем по числу трипл-даблов с 30 очками
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (127:130) набрал 36 очков, сделал 18 подборов и отдал 13 передач, оформив 48-й трипл-дабл с 30 очками в карьере.
НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Мюррэй - 34, Гордон - 24, Джонсон - 19, Уотсон - 5, Хардуэй-младший - 4, Пикетт - 3, Валанчюнас - 2, Тайсон, Браун, Джонс, Ннаджи
Чикаго Буллз: Гидди - 21, Досунму - 21, Хаертер - 20, Смит - 16, Картер - 15, Бузелис - 13, Вучевич - 8, Уильямс - 7, Терри - 5, Филлипс - 2, Окоро - 2, Эссанг
По количеству 30-очковых трипл-даблов в истории НБА сербский спортсмен догнал Расселла Уэстбрука и Луку Дончича. Все трое уступают только Оскару Робертсону, который подобного достижения добивался 106 раз.
В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 11,1 передачи.
