Йокич сравнялся с Уэстбруком и Дончичем по числу трипл-даблов с 30 очками

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (127:130) набрал 36 очков, сделал 18 подборов и отдал 13 передач, оформив 48-й трипл-дабл с 30 очками в карьере.

По количеству 30-очковых трипл-даблов в истории НБА сербский спортсмен догнал Расселла Уэстбрука и Луку Дончича. Все трое уступают только Оскару Робертсону, который подобного достижения добивался 106 раз.

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 11,1 передачи.

