Новичок «Бруклина» получил травму и выбыл минимум на 10 дней

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Сараф пропустит по меньшей мере 10 дней. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу команды сообщила журналистка Меган Триплетт.
По данным источника, у баскетболиста диагностировали растяжение связок левой лодыжки. Повреждение спортсмен получил в матче G-лиги. Через 10 дней Сараф пройдёт повторное обследование.
Напомним, Сараф был выбран «Бруклином» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под 26-м номером. В настоящий момент ему 19 лет.
