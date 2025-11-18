Скидки
Новичок «Бруклина» получил травму и выбыл минимум на 10 дней

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Сараф пропустит по меньшей мере 10 дней. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу команды сообщила журналистка Меган Триплетт.

По данным источника, у баскетболиста диагностировали растяжение связок левой лодыжки. Повреждение спортсмен получил в матче G-лиги. Через 10 дней Сараф пройдёт повторное обследование.

Напомним, Сараф был выбран «Бруклином» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года под 26-м номером. В настоящий момент ему 19 лет.

Ранее известный портал в США поставил оценку игроку «Бруклина» Егору Дёмину за матч с «Вашингтон Уизардс».

