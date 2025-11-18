Скидки
«Зенит» сделал заявление по поводу конфликта Елатонцева с «Локомотивом-Кубань»

«Зенит» сделал заявление по поводу конфликта Елатонцева с «Локомотивом-Кубань»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный дал комментарий по поводу ситуации с центровым «Локомотива-Кубань» Кириллом Елатонцевым. Ранее краснодарский клуб сообщил, что подозревает спортсмена в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба.

«Зенит» не имеет никакого отношения к текущей ситуации с Кириллом Елатонцевым. Ранее при комплектовании команды мы действительно проявляли интерес к игроку, как и к другим талантливым молодым российским баскетболистам, в которых видим перспективу дальнейшего развития в «Зените». Но при действующем контракте достичь каких то договоренностей возможно только при полном взаимопонимании и согласии всех сторон: обоих клубов и игрока. Как, например, в случае с переходом Андрея Мартюка.

Я не вправе комментировать происходящее, могу только сказать, что Елатонцев — воспитанник «Локомотива», клуб инвестировал в него ресурсы и существуют правовые нормы, которыми регулируются взаимоотношения. Искренне надеюсь, что ситуация в самое ближайшее время разрешится компромиссом и Кирилл вернётся на паркет», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?
Эксклюзив
«Самовольно покинул расположение клуба». Что происходит между «Локомотивом» и Елатонцевым?

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

